'Zizou' dejó el fútbol profesional en el 2006. | Fuente: Real Madrid

Cicinho reveló que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, le ofreció un millonario contrato a Zinedine Zidane para que jugara por dos años más en su partido de despedida con el conjunto blanco. En una entrevista con ESPN, el exlateral dio a conocer la contundente respuesta de 'Zizou'.

"En su partido de despedida Zidane estaba muy conmovido. Y nosotros también, ya que era una leyenda que dejaba de jugar al fútbol. Entonces, Florentino Pérez entró en el vestuario y saludó a los jugadores uno a uno. Lo que sucedió después fue inolvidable", aseguró Cicinho.

Fue entonces cuando una broma originó la millonaria propuesta. "Robinho bromeó: 'Presidente, Zizou dijo que si firma un contrato de dos años por 6,5 millones de euros [el salario mas alto en la plantilla en aquellos años] no deja de jugar'. Todos se rieron, pero Florentino hablaba en serio y respondió: 'Si quiere, le traeré el papel ahora para que lo firme'. Zidane pensó por un momento, miró y dijo: 'No, no... no quiero más'", señaló el brasileño.

Cicinho también afirmó que el francés ya era un técnico en la cancha. "'Zizou' era un director de orquesta. Siempre nos ayudó a posicionarnos en el campo. Antes de los partidos, guiaba a todos. Ya era entrenador en el campo. Florentino siempre dijo que Zidane jugaba con un traje, esa era su elegancia en el campo. ¡Ni siquiera sudaba! Fue hermoso verlo jugar", concluyó el exlateral del Real Madrid.