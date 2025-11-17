Últimas Noticias
Repechaje en Europa rumbo al Mundial 2026: los clasificados, fechas y formato del repechaje al Mundial 2026

En Europa saldrán cuatro selecciones clasificadas en el repechaje.
En Europa saldrán cuatro selecciones clasificadas en el repechaje. | Fuente: EFE - Instagram
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Estrellas europeas del fútbol lucharán hasta el final para poder clasificar al Mundial 2026. Aquí los detalles del formato.

La Selección de Polonia obtuvo una ajustada victoria este lunes ante Malta, 2-3, en el Ta'Qali National Stadium, en el último encuentro del grupo G, en el que finalizó segunda y disputará la repechaje que da posibilidad para jugar el Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos. El combinado polaco que lidera Robert Lewandowski se suma a las selecciones europeas que lucharán por llegar a la cita mundialista.

Tras el final de la fase de grupos, las Eliminatorias de Eurocopa acabarán por la pelea entre 16 equipos que lucharán por los últimos 4 boletos que otorga el continente.

Repechaje de las Eliminatorias Europeas: fechas y formato

Para el repechaje de este continente, se clasificarán las selecciones que terminan segundas en sus grupos, es decir, doce. Completarán la lista las cuatro selecciones procedentes de la Nations League.

Se sortearán cuatro llaves y los cabeza de serie (definidos por ranking FIFA) serán locales. Las semifinales se disputarán el 26 de marzo de 2026 y las finales el 31.

Selecciones clasifican al repechaje por Europa:

Segundos de grupo

  • Italia
  • Irlanda
  • Ucrania
  • Albania
  • República Checa
  • Polonia
  • Eslovaquia

Clasificado por Nations League

  • Rumania
  • Irlanda del Norte
  • Suecia

