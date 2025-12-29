Partidos de hoy, martes 30 de diciembre del 2025: revisa la agenda del día

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Arsenal vs Aston Villa por la Premier League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, martes 30 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones - CAF
11:00 a.m. | Uganda vs Nigeria - Claro Sports
11:00 a.m. | Tanzania vs Túnez - Claro Sports
2:00 p.m. | Botsuana vs Congo - Claro Sports
2:00 p.m. | Benina vs Senegal - Claro Sports
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
2:30 p.m. | Burnley vs Newcastle - ESPN
2:30 p.m. | Chelsea vs Bournemouth - ESPN
2:30 p.m. | Nottingham vs Everton - ESPN
2:30 p.m. | West Ham vs Brighton - ESPN
3:15 p.m. | Arsenal vs Aston Villa - ESPN
3:15 p.m. | Manchester United vs Wolverhampton - ESPN
10:30 a.m. | Al Ahli vs Al Feiha
12:30 p.m. | Al Ittifaq vs Al Nassr
12:30 p.m. | Al Akhdoud vs Damac