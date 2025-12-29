Últimas Noticias
Partidos de hoy, martes 30 de diciembre del 2025: revisa la agenda del día

Oliver Sonne en el Burnley.
Oliver Sonne en el Burnley. | Fuente: Instagram Oliver Sonne
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 30 de diciembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Arsenal vs Aston Villa por la Premier League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 30 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones - CAF

11:00 a.m. | Uganda vs Nigeria - Claro Sports

11:00 a.m. | Tanzania vs Túnez - Claro Sports

2:00 p.m. | Botsuana vs Congo - Claro Sports

2:00 p.m. | Benina vs Senegal - Claro Sports

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:30 p.m. | Burnley vs Newcastle - ESPN

2:30 p.m. | Chelsea vs Bournemouth - ESPN

2:30 p.m. | Nottingham vs Everton - ESPN

2:30 p.m. | West Ham vs Brighton - ESPN

3:15 p.m. | Arsenal vs Aston Villa - ESPN

3:15 p.m. | Manchester United vs Wolverhampton - ESPN

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

10:30 a.m. | Al Ahli vs Al Feiha 

12:30 p.m. | Al Ittifaq vs Al Nassr 

12:30 p.m. | Al Akhdoud vs Damac

partidos de hoy fútbole en vivo Premier League

