Partidos de hoy, martes 30 de diciembre del 2025: revisa la agenda del día

Programación de los partidos de hoy, martes 30 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones - CAF

11:00 a.m. | Uganda vs Nigeria - Claro Sports

11:00 a.m. | Tanzania vs Túnez - Claro Sports

2:00 p.m. | Botsuana vs Congo - Claro Sports

2:00 p.m. | Benina vs Senegal - Claro Sports

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:30 p.m. | Burnley vs Newcastle - ESPN

2:30 p.m. | Chelsea vs Bournemouth - ESPN

2:30 p.m. | Nottingham vs Everton - ESPN

2:30 p.m. | West Ham vs Brighton - ESPN

3:15 p.m. | Arsenal vs Aston Villa - ESPN

3:15 p.m. | Manchester United vs Wolverhampton - ESPN

10:30 a.m. | Al Ahli vs Al Feiha

12:30 p.m. | Al Ittifaq vs Al Nassr

12:30 p.m. | Al Akhdoud vs Damac