Alexis Mendoza solo llegó a dirigir dos amistosos oficiales con Sporting Cristal. | Fuente: Prensa Cristal

Alexis Mendoza fue asistente técnico de la Selección de Honduras durante 3 años pero ahora se le ha presentado la posibilidad de ser el entrenador principal del mismo combinado. Y es que tras su rápida salida de Sporting Cristal, el estratega colombiano figura como una de las opciones para asumir la dirección técnica del conjunto centroamericano.

Según dieron a conocer medios hondureños, Alexis Mendoza es una de las tres alternativas que maneja la FENAFUTH (Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras) para el puesto de estratega de la selección mayor. Además del ex Sporting Cristal, en ese listado también figuran Fabián Coito, que actualmente dirige la Selección Sub-20 de Uruguay, y el argentino Rubén Omar Romano.

A más tardar el 20 de febrero la Selección de Honduras anunciará quién será su nuevo estratega pensando en las Eliminatorias Qatar 2022. De ser Alexis Mendoza el elegido, será su segundo paso por 'La Garra' tras haber trabajado ahí como asistente técnico de Reinaldo Rueda desde 2007 hasta 2010.

No obstante, esta no es la única oferta que podría tener Alexis Mendoza para continuar su carrera como entrenador. Después de la destitución de Guillermo Sanguinetti en el Independiente de Santa Fe por malos resultados, el estratega nacido en Barranquilla ha aparecido como una opción para reemplazarlo en los medios colombianos aunque de momento no hay nada confirmado.