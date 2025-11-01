Juan Reynoso y su molestia con el arbitraje en Matute: "Faltó justicia, debimos ganar por dos goles"

Alianza Lima empató 2-2 con Melgar en el partido correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura, donde ninguno de los equipos terminó conforme con el resultado: los íntimos dejan todo servido a Cusco FC para alejarse en el segundo lugar del acumulado y los rojinegros prácticamente le dicen adiós a la Copa Libertadores.

Melgar ganaba en condición de visitante, pero un gol a los 97’ de Renzo Garcés firmó el empate. Previamente, Alianza Lima marcó por medio de un penal de Paolo Guerrero que dividió opiniones, llevando al técnico Juan Reynoso expresar su molestia con el arbitraje

“Faltó justicia en las decisiones arbitrales. Ver la cara de tristeza y frustración a los chicos, en un partido que debimos de ganar por dos goles de diferencia, terminar empatados, y parece que no pasó nada. El penal no fue, la última falta no fue y más cosas que pasaron dentro de la cancha", dijo el estratega en conferencia de prensa.

Se le escapó el triunfo a Reynoso ante Alianza Lima

El arbitraje en Matute estuvo a cargo de Pablo López como principal y con Alejandro Villanueva en el VAR. Juan Reynoso insistió en su molestia con el colegiado al quedarse sin una victoria que podría haberle dado una chance más a Melgar de acceder a los playoffs y la Copa Libertadores.

“Me preocupa que esto pasaba en los ochenta, noventa; me ha pasado muchas veces cuando he venido acá, desde que dirigía al Bolognesi: siempre pasa algo con los equipos ‘chicos’. Lo triste es que sigue pasando, antes pasaba sin VAR y hoy pasa con VAR, esa es mi bronca y que todos nos hacemos los distraídos", indicó.

RESUMEN DEL EMPATE 2-2 ENTRE ALIANZA Y MELGAR



En Matute, el equipo de Gorosito no pudo contra los dirigidos por Juan Reynoso. Cuesta abrió el marcador, empató Paolo Guerrero, luego Matías Lazo puso el 2-1 para el 'Dominó' y lo empató Garcés en el último minuto.



📺 Conoce cómo… pic.twitter.com/2laATP454u — L1MAX (@L1MAX_) November 1, 2025

¿Qué torneo jugará Melgar en la temporada 2026?

Con la visita al Alejandro Villanueva, Melgar terminó con sus partidos del Torneo Clausura y prácticamente cerró oficialmente la temporada.

El ‘Dominó’ llega a los 56 puntos en la tabla acumulada y actualmente está en el cuarto puesto, lo que le está brindando el pase a los playoffs. No obstante, detrás tiene a Sporting Cristal (54), que tiene tres cotejos más por jugar, y Alianza Atlético (50), que también podría dejarlo atrás.

De bajar del cuarto lugar de la tabla general, Melgar jugará la Copa Sudamericana en el 2026.

“Veníamos con mucha ilusión, el equipo en estas semanas ha ido creciendo. Fue un buen partido, como muchos que hemos tenido, lo estábamos sosteniendo y que pase lo que sucedió al final, dices qué bronca por el esfuerzo de los muchachos", sentenció Juan Reynoso.