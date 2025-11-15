Venezuela vs. Corea del Norte: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por 16vos del Mundial Sub 17?

Venezuela vs. Corea del Norte EN VIVO: se enfrentan este sábado 15 de noviembre en Aspire Zone - Pitch 4, en Doha (Qatar), desde las 10:45 a.m. (hora peruana) por los 16vos de final del Mundial Sub 17 2025. La transmisión del compromiso podrá seguirse por DSports y DGO. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Venezuela vs Corea del Norte: ¿Cómo llegan ambos a la ronda de 16avos de final del Mundial Sub 17 2025?

Venezuela avanzó a esta instancia tras ser primero del grupo E, luego de ganarle a Haití e Inglaterra, además de empatar con Egipto. En tanto, Corea del Norte fue uno de los mejores terceros. En el grupo G le ganó a El Salvador, empató con Alemania y cayó frente a Colombia.

¿Cuándo y dónde juegan Venezuela vs Corea del Norte EN VIVO por los 16avos de final del Mundial Sub 17 2025?

El partido entre Venezuela vs. Corea del Norte por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 se disputará este sábado 15 de noviembre en el Aspire Zone - Pitch 4 de la ciudad de Rayán, en Qatar.

𝐇𝐎𝐘 𝐉𝐔𝐄𝐆𝐀 𝐋𝐀 𝐕𝐈𝐍𝐎𝐓𝐈𝐍𝐓𝐎 𝐒𝐔𝐁𝟏𝟕 🇻🇪



Afrontamos 𝒋𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 este camino por los 𝟭𝟲𝘃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 del @fifaworldcup_es / @U17WC 💪🏼



👊🏽 𝑽𝒆𝒏𝒆𝒛𝒖𝒆𝒍𝒂 vs Corea del Norte

⌚️ 11:15 AM (VEN) | 6:15 PM (CAT)

🏟 Aspire Zone, Doha (Catar)

— La Vinotinto (@SeleVinotinto) November 15, 2025

¿A qué hora juegan Venezuela vs Corea del Norte EN VIVO por los 16avos de final del Mundial Sub 17 2025?

¿Dónde ver el Venezuela Sub 17 vs Corea del Norte Sub 17 EN VIVO?

En partido entre Venezuela vs. Corea del Norte será transmitido EN DIRECTO por TV a través de DSports. Vía streaming, se podrá ver EN VIVO por DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Creemos en lo que 𝒔𝒐𝒎𝒐𝒔 🇻🇪



El 𝑪𝒐𝒓𝒂𝒛𝒐́𝒏 𝑽𝒊𝒏𝒐𝒕𝒊𝒏𝒕𝒐 siempre presente en el camino ❤️‍🔥#U17WC #VinotintoSub17 — La Vinotinto (@SeleVinotinto) November 14, 2025

Venezuela Sub 17 vs Corea del Norte Sub 17: alineaciones posibles

Venezuela Sub-17: Pérez Jimenez, Rincones, Barrios, Maitán, Davis, Muñoz, Mancilla, Uribe, Caraballo, Claut Ordaz y Garcia.

Corea del Norte Sub-17: Kim, Pak, Kim, Choe, Ri, Pak, Ri, So, Han, Kim y Kang

Venezuela Sub 17 vs Corea del Norte Sub 17: últimos resultados

10/11/2025 | Venezuela 4-2 Haití - Fase grupos

07/11/2025 | Egipto 1-1 Venezuela - Fase grupos

04/11/2025 | Inglaterra 0-3 Venezuela - Fase grupos

10/11/2025 | Colombia 2-0 Corea del Norte - Fase grupos

07/11/2025 | Alemania 1-1 Corea del Norte - Fase grupos

04/11/2025 | Corea del Norte 5-0 El Salvador - Fase grupos