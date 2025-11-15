Venezuela vs. Corea del Norte: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por 16vos del Mundial Sub 17?

Venezuela vs. Corea del Norte EN VIVO: se enfrentan este sábado 15 de noviembre en Aspire Zone - Pitch 4, en Doha (Qatar), desde las 10:45 a.m. (hora peruana) por los 16vos de final del Mundial Sub 17 2025. La transmisión del compromiso podrá seguirse por DSports y DGO. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
Venezuela vs Corea del Norte: ¿Cómo llegan ambos a la ronda de 16avos de final del Mundial Sub 17 2025?
Venezuela avanzó a esta instancia tras ser primero del grupo E, luego de ganarle a Haití e Inglaterra, además de empatar con Egipto. En tanto, Corea del Norte fue uno de los mejores terceros. En el grupo G le ganó a El Salvador, empató con Alemania y cayó frente a Colombia.
¿Cuándo y dónde juegan Venezuela vs Corea del Norte EN VIVO por los 16avos de final del Mundial Sub 17 2025?
El partido entre Venezuela vs. Corea del Norte por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 se disputará este sábado 15 de noviembre en el Aspire Zone - Pitch 4 de la ciudad de Rayán, en Qatar.
¿A qué hora juegan Venezuela vs Corea del Norte EN VIVO por los 16avos de final del Mundial Sub 17 2025?
- En Perú, el partido comienza a las 10:45 a.m.
- En Venezuela, el partido comienza a las 11:45 a.m.
- En Brasil, el partido comienza a las 12:45 p.m.
- En Paraguay, el partido comienza a las 12:45 p.m.
- En Colombia, el partido comienza a las 10:45 a.m.
- En Ecuador, el partido comienza a las 10:45 a.m.
- En Bolivia, el partido comienza a las 11:45 a.m.
- En Argentina, el partido comienza a las 12:45 p.m.
- En Uruguay, el partido comienza a las 12:45 p.m.
- En Chile, el partido comienza a las 12:45 p.m.
- En México (CDMX), el partido comienza a las 09:45 a.m.
¿Dónde ver el Venezuela Sub 17 vs Corea del Norte Sub 17 EN VIVO?
En partido entre Venezuela vs. Corea del Norte será transmitido EN DIRECTO por TV a través de DSports. Vía streaming, se podrá ver EN VIVO por DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Venezuela Sub 17 vs Corea del Norte Sub 17: alineaciones posibles
Venezuela Sub-17: Pérez Jimenez, Rincones, Barrios, Maitán, Davis, Muñoz, Mancilla, Uribe, Caraballo, Claut Ordaz y Garcia.
Corea del Norte Sub-17: Kim, Pak, Kim, Choe, Ri, Pak, Ri, So, Han, Kim y Kang
Venezuela Sub 17 vs Corea del Norte Sub 17: últimos resultados
- 10/11/2025 | Venezuela 4-2 Haití - Fase grupos
- 07/11/2025 | Egipto 1-1 Venezuela - Fase grupos
- 04/11/2025 | Inglaterra 0-3 Venezuela - Fase grupos
- 10/11/2025 | Colombia 2-0 Corea del Norte - Fase grupos
- 07/11/2025 | Alemania 1-1 Corea del Norte - Fase grupos
- 04/11/2025 | Corea del Norte 5-0 El Salvador - Fase grupos