Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Venezuela vs. Corea del Norte: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por 16vos del Mundial Sub 17?

Venezuela vs. Corea del Norte: ¿dónde ver EN VIVO por el Mundial Sub 17 2025?
Venezuela vs. Corea del Norte: ¿dónde ver EN VIVO por el Mundial Sub 17 2025? | Fuente: RPP
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

La Selección de Venezuela quiere seguir su camino en el Mundia Sub 17, cuando enfrente a Corea del Norte por un lugar en octavos de final.

Venezuela vs. Corea del Norte EN VIVO: se enfrentan este sábado 15 de noviembre en Aspire Zone - Pitch 4, en Doha (Qatar), desde las 10:45 a.m. (hora peruana) por los 16vos de final del Mundial Sub 17 2025. La transmisión del compromiso podrá seguirse por DSports y DGO. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Partidos de hoy, sábado 15 de noviembre del 2025: revisa la programación de la fecha

La 'vinotinto' fue más: Venezuela ganó 1-0 a Australia en amistoso en fecha FIFA

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Venezuela vs Corea del Norte: ¿Cómo llegan ambos a la ronda de 16avos de final del Mundial Sub 17 2025?

Venezuela avanzó a esta instancia tras ser primero del grupo E, luego de ganarle a Haití e Inglaterra, además de empatar con Egipto. En tanto, Corea del Norte fue uno de los mejores terceros. En el grupo G le ganó a El Salvador, empató con Alemania y cayó frente a Colombia.

¿Cuándo y dónde juegan Venezuela vs Corea del Norte EN VIVO por los 16avos de final del Mundial Sub 17 2025?

El partido entre Venezuela vs. Corea del Norte por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 se disputará este sábado 15 de noviembre en el Aspire Zone - Pitch 4 de la ciudad de Rayán, en Qatar.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Corea del Norte EN VIVO por los 16avos de final del Mundial Sub 17 2025?

  • En Perú, el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 10:45 a.m.
  • En Venezuela, el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 11:45 a.m.
  • En Brasil, el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 12:45 p.m.
  • En Paraguay, el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 12:45 p.m.
  • En Colombia, el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 10:45 a.m.
  • En Ecuador, el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 10:45 a.m.
  • En Bolivia, el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 11:45 a.m.
  • En Argentina, el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 12:45 p.m.
  • En Uruguay, el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 12:45 p.m.
  • En Chile, el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 12:45 p.m.
  • En Brasil, el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 12:45 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 09:45 a.m.

¿Dónde ver el Venezuela Sub 17 vs Corea del Norte Sub 17 EN VIVO?

En partido entre Venezuela vs. Corea del Norte será transmitido EN DIRECTO por TV a través de DSports. Vía streaming, se podrá ver EN VIVO por DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Venezuela Sub 17 vs Corea del Norte Sub 17: alineaciones posibles

Venezuela Sub-17: Pérez Jimenez, Rincones, Barrios, Maitán, Davis, Muñoz, Mancilla, Uribe, Caraballo, Claut Ordaz y Garcia.

Corea del Norte Sub-17: Kim, Pak, Kim, Choe, Ri, Pak, Ri, So, Han, Kim y Kang

Venezuela Sub 17 vs Corea del Norte Sub 17: últimos resultados

  • 10/11/2025 | Venezuela 4-2 Haití - Fase grupos
  • 07/11/2025 | Egipto 1-1 Venezuela - Fase grupos
  • 04/11/2025 | Inglaterra 0-3 Venezuela - Fase grupos

  • 10/11/2025 | Colombia 2-0 Corea del Norte - Fase grupos
  • 07/11/2025 | Alemania 1-1 Corea del Norte - Fase grupos
  • 04/11/2025 | Corea del Norte 5-0 El Salvador - Fase grupos

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección de Venezuela Selección de Corea del Norte Mundial Sub 17 Mundial Sub 17 2025 Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA