Xabi Alonso defiende a Vinicius por la polémica con Simeone: "No es ejemplo de buen deportista"

Polémica en la Supercopa de España. El pasado jueves, Real Madrid le ganó 2-1 al Atlético en semifinales y, tras el cotejo, se reveló lo que le dijo Diego Simeone a Vinicius Junior.

"Te va a echar Florentino, acuérdate de lo que te digo", fue lo que le dijo el DT del Atlético a Vinicius en pleno desarrollo del duelo en Yeda. A raíz de ello, el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, se pronunció y defendió al delantero brasilero.

"Yo siempre intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir. Cuando leí y escuché lo que le dijo, todavía me gusta menos", sostuvo el estratega del Real Madrid en conferencia de prensa.

La respuesta de Xabi Alonso a Diego Simeone. | Fuente: Real Madrid TV

La palabra de Xabi Alonso por Diego Simeone

Luego, el también exjugador de la 'Casa Blanca' criticó la actitud de su colega argentino, quien en su momento vistió los colores del club 'colchonero'.

"Creo que es no es ejemplo de buen deportista lo que le ha dicho y para mí no todo vale. Hay que tener respeto por el rival y todo lo que pasa en el campo tiene un límite", agregó.

Posteriormente, tras hablar lo que pasó con Vinicius Junior y Simeone, respondió sobre la victoria ante el Atlético. Hay confianza para medirse en la final contra el Barcelona, el cual goleó 5-0 a Athletic Club de Bilbao en 'semis'.

"Ha sido un partido muy disputado. Ese gol tempranero de 'Fede' (Valverde) nos dio esa ventaja y te hace cambiar un poco. Tienes algo que defender. En la primera parte no hemos sufrido demasiado. Era una semifinal y este equipo sabe competirlas. Este es el camino para poder pelear el título", añadió el DT.

¿Cuándo juegan Real Madrid y el Barcelona?

El partido de Real Madrid ante el Barcelona por la final de la Supercopa de España está programado para el domingo, 11 de enero, a las 2:00 p.m. hora peruana. El cotejo se jugará en el Estadio King Abdullah de Yeda (Arabia Saudita).