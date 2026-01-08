"Te va a echar Florentino": el tenso y explosivo enfrentamiento entre el 'Cholo' Simeone y Vinícius (VIDEO)

En la semifinal de la Supercopa de España 2026, disputada este jueves entre Real Madrid y Atlético, no solo el resultado fue protagonista, sino también un tenso episodio entre Diego Simeone y Vinícius Jr. que marcó el derbi.

Real Madrid se impuso por 2-1 con goles de Federico Valverde y Rodrygo, clasificándose para la final contra el Barcelona. Sin embargo, el duelo estuvo salpicado por momentos de alta tensión.

El primer cruce verbal entre el ‘Cholo’ Simeone y Vinícius se produjo en la primera mitad del partido, cuando ambos coincidieron cerca de la banda. Las cámaras captaron al entrenador argentino dirigiéndose al extremo brasileño con una frase que rápidamente se viralizó en redes.

“Te va a echar Florentino, acuérdate de lo que te digo”, dijo el argentino en referencia al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Este comentario fue interpretado como una clara provocación hacia el futbolista merengue.

Simeone vs. Vinícius

La tensión no se limitó a un intercambio inicial. En el segundo tiempo, cuando el brasileño fue sustituido cerca del minuto 80, el clima volvió a calentarse. Vinícius, que ya enfrentaba silbidos de los aficionados, se encaró de nuevo con Simeone en el borde del campo tras un nuevo cruce de palabras y gestos que intensificaron el enfrentamiento.

El estratega le señaló que también era pifiado en Arabia Saudita, como sucedió en otros partidos realizados en territorio español.

Los dos recibieron tarjetas amarillas después de que otros jugadores y el propio Xabi Alonso intervinieran para que no avance más el conflicto.

Tras el partido, Simeone restó importancia al incidente y se mostró hermético respecto a los detalles de lo dicho. El técnico argentino subrayó que “lo que sucede en el campo se queda en el campo” y evitó profundizar en el cruce con Vinícius, aunque afirmó tener “respeto” por los jugadores del Real Madrid.

Por su parte, Xabi Alonso, fue más explícito al abordar el episodio. El DT defendió la conducta de su delantero y criticó el proceder del ‘Cholo’, señalando que ciertas palabras “traspasan el respeto que hay que tener por un oponente” y que no todo vale en el terreno de juego.

Vinícius responde en Instagram

La polémica continuó fuera del campo cuando, horas después, Vinícius Jr. reaccionó en Instagram a una publicación relacionada con Simeone, lanzándole un dardo.

“Has perdido otra eliminatoria”, en alusión al resultado de la semifinal y al choque vivido durante el partido. Este comentario alimentó aún más las tensiones entre los protagonistas del derbi.