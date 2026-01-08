Alianza Lima vs. Independiente: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la Serie Río de La Plata?

Alianza Lima vs. Independiente se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata 2026.

Este será el primer amistoso de Alianza Lima, el cual se prepara para jugar la Liga1 y Fase 1 de la Copa Libertadores de América. Tiene las novedades con fichajes como los de Federico Girotti, Mateo Antoni y Jairo Vélez. Independiente (Argentina) será el primer rival a vencer por los dirigidos por el DT argentino Pablo Guede.

¿Cómo llegan Alianza Lima e Independiente a su debut en la Serie Río de la Plata 2026?

La tienda de Alianza viene de quedar como Perú 4 en los playoffs de la Liga1. Del otro lado de la esquina, el 'Rey de Copas' únicamente alcanzó la decimoprimer casilla en la tabla de la Zona B en el Clausura argentino.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Independiente en vivo por la Serie Río de la Plata 2026?

El partido está programado para el sábado 10 de enero en el Estadio Parque Viera (Montevideo). El recinto tiene una capacidad para 8,000 espectadores.