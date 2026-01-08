Últimas Noticias
Alianza Lima vs. Independiente: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la Serie Río de La Plata?

Guía TV, Alianza Lima vs Independiente en un amistoso internacional.
Guía TV, Alianza Lima vs Independiente en un amistoso internacional. | Fuente: RPP/Alianza Lima
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Alianza Lima sale por la victoria en su primer amistoso de pretemporada contra Independiente.

Alianza Lima vs. Independiente se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata 2026.

Este será el primer amistoso de Alianza Lima, el cual se prepara para jugar la Liga1 y Fase 1 de la Copa Libertadores de América. Tiene las novedades con fichajes como los de Federico Girotti, Mateo Antoni y Jairo Vélez. Independiente (Argentina) será el primer rival a vencer por los dirigidos por el DT argentino Pablo Guede.

¿Cómo llegan Alianza Lima e Independiente a su debut en la Serie Río de la Plata 2026?

La tienda de Alianza viene de quedar como Perú 4 en los playoffs de la Liga1. Del otro lado de la esquina, el 'Rey de Copas' únicamente alcanzó la decimoprimer casilla en la tabla de la Zona B en el Clausura argentino.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Independiente en vivo por la Serie Río de la Plata 2026?

El partido está programado para el sábado 10 de enero en el Estadio Parque Viera (Montevideo). El recinto tiene una capacidad para 8,000 espectadores.

Se espera que Federico Girotti tenga minutos en Alianza.
Se espera que Federico Girotti tenga minutos en Alianza. | Fuente: Club Alianza Lima

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Independiente en vivo por la Serie Río de la Plata 2026?

  • En Perú, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 7:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 7:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 7:00 p.m.
  • En Chile, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 9:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 8:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 8:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 9:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 9:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Independiente en vivo por TV?

El partido de Alianza Lima frente a Independiente será transmitido por la plataforma streaming Disney+. RPP.pe lleva los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs. Independiente: alineaciones posibles

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Mateo Antoni, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Gaspar Gentile y Paolo Guerrero.

Independiente: Mateo Morro; Luciano Barros, Fernando Closter, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Ignacio Malcorra, Luciano Cabral, Tomás Parmo; Santiago Montiel y Enzo Taborda.

