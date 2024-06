WWE y Manchester City anuncian acuerdo de colaboración de mercancía exclusiva

A través de su página oficial, la World Wrestling Entertainment (WWE) ha sacudido el mundo del fútbol y el entretenimiento deportivo al anunciar una alianza estratégica con el actual campeón de la Premier League, Manchester City, para lanzar una colaboración innovadora.

En esta ocasión, la mayor promoción de lucha libre del mundo y el gigante inglés unirán fuerzas para lanzar una nueva colección, la cual contiene seis camisetas que capturan la esencia tanto de Manchester City como de WWE.

Dentro de esta colección, se destacan diseños icónicos como la camiseta de CM Punk con el lema "Best Team in the Land and All the World", así como una camiseta de "Stone Cold" Steve Austin con el lema "Agüero 93:20", en honor al gol legendario en el minuto 93:20 que aseguró el título de la Premier League para el City en la temporada 2011-2012.

Manchester City estrena camiseta en colaboración con WWE

Como parte de esta colaboración, Manchester City y WWE han creado de manera conjunta un nuevo diseño tipográfico para los nombres y números de los jugadores del club inglés. Este estilo será implementado en toda la pretemporada del City durante su gira por Estados Unidos, antes del inicio de la próxima temporada de la Premier League.

"Es por eso que esta colección presenta una nueva fuente única con el poderoso eslogan "Never Give Up" para todos nuestros fanáticos intrépidos y dedicados", se puede leer en la página oficial del Manchester City.

