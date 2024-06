CM Punk regresa como árbitro y le cuesta la victoria a Drew McIntyre en su tierra

Escocia fue testigo de cómo Drew McIntyre se vio perjudicado una vez más por una interferencia, perdiendo así otra oportunidad de consagrarse campeón mundial frente a su gente.

En esta ocasión, no fue Solo Sikoa como en Clash at the Castle 2022 quien impidió la victoria del 'Guerrero Escocés', sino CM Punk, quien le ha estado haciendo la vida imposible desde WrestleMania 40.

De esta forma, Damian Priest suma 69 días como Campeón Mundial Peso Pesado de WWE, después de convertirse en campeón en la noche 2 de WrestleMania 40, al canjear su maletín de Money in the Bank justo sobre Drew McIntyre.

Una piedra en el camino llamado CM Punk

Durante el transcurso de la lucha, ambos rivales estuvieron parejos, pero hubo un momento en el que Drew estuvo claramente por encima del campeón Damian Priest. En un punto crucial del combate, el árbitro resultó herido tras un impacto.

Una potente 'Claymore' fue suficiente para que la cuenta llegara a tres, pero el árbitro no pudo realizar la cuenta porque estaba incapacitado después del golpe que recibió. Sin embargo, otro árbitro corrió desde la rampa del escenario hasta el ring y realizó la cuenta, pero solo llegó a dos. ¿Qué había pasado? Era CM Punk, el árbitro.

Drew, al darse cuenta de que Punk era el árbitro, lo arrinconó para atacarlo, pero el 'Chicago Made' respondió con un golpe bajo, lo que Damian Priest aprovechó para retener su campeonato.

