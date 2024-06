Noel Gallagher participó en el diseño de la nueva camiseta del Manchester City [FOTOS]

Noel Gallagher, exintegrante del grupo Oasis, hizo una alianza con el Manchester City para crear una nueva tipografía que adornará las camisetas del club en la temporada 2024/25.

El resultado de esta colaboración se exhibirá en las camisetas del primer equipo masculino en competiciones como la Champions League, la FA Cup y la Carabao Cup (Copa de la Liga de Inglaterra).

El músico aportó su toque personal al proyecto escribiendo a mano todos los nombres y números de los jugadores del equipo. Esta edición de la indumentaria prodrá ser adquirida a través de las tiendas oficiales que figuran en la web del club.

"(Noel Gallagher) ha encarnado a través de su música lo mejor de Manchester y el Manchester City", señaló el club en un comunicado resaltando que el músico también es un asiduo asistente a los partidos del equipo.

El diseño de la prenda también incorpora elementos interactivos y visuales que reflejan la diversidad y el patrimonio cultural de Manchester. "Estamos emocionados de ver a nuestros jugadores lucir estas camisetas únicas en competiciones importantes", agregó un portavoz del City.

Oasis publica misterioso video que despierta los rumores de un reencuentro

Hace unas semanas, una enigmática imagen de una mansión en el bosque, acompañada de un misterioso audio, y posteriormente, una historia con un cartel que decía Oasis, avivaron las esperanzas de un retorno del desaparecido grupo británico liderado por los hermanos Gallagher, quienes llevan años distanciados.

En el primer video, de corta duración y con un filtro vintage, se muestra una mansión rodeada de altos árboles junto a lo que parece ser un lago. Al fondo, un sonido estridente sugiere que algo se avecina. Además, se distingue un bote acercándose a la mansión, dirigido por alguien, pero no se distingue de quién se trata.



El segundo clip, compartido el martes en las historias de Instagram de Oasis, resulta aún más enigmático. Comienza con un fondo negro, que parpadea, para luego revelar el logo distintivo de la banda. Termina con una voz en off que indica: "Se llama Definitely Maybe".

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Aunque los seguidores de Oasis se entusiasmaron con la idea de un reencuentro, muchos señalaron que la primera escena es una toma de Sawmills Studio, en Cornualles, donde la banda grabó su álbum debut, Definitely Maybe (1994), que cumplirá 30 años en agosto.



Noel Gallagher confirmó una reedición del álbum para 2024, mientras Liam Gallagher anunció en octubre de 2023, en sus redes sociales, que prepara una gira por el Reino Unido e Irlanda, explicando: “Es el álbum más importante de los 90 sin excepción. Yo no estaría aquí sin él y tú tampoco, así que celebremos juntos”.



"¿Están de vuelta juntos?", "¿Qué demonios significa esto?", Vamos, no jueguen con mis sentimientos", escribieron algunos. Otros sugirieron que las publicaciones podrían referirse a una reedición de Definitely Maybe. También hubo quienes pidieron una gira mundial y un nuevo sencillo, expresando su entusiasmo por una posible reunión.



Días después, la banda despejó el misterio, anunciando que, efectivamente, se trataba del lanzamiento de la edición deluxe de su álbum en conmemoración de su 30 aniversario. Esta edición incluye versiones inéditas de Monnow Valley y descartes de Sawmills Studios. Además, presenta 4 LPs, 2 CDs, vinilos de colores, casetes y formatos digitales, todos con nuevo arte y notas de portada.

Manchester City presentó nuevas camisetas con la letra manuscrita de Noel GallagherFuente: Instagram: Manchester City

