Amistoso internacional: Canadá y Ecuador se encuentran en un amistoso

Todo lo que tienes que saber en la previa de Canadá vs Ecuador. El duelo, a disputarse en el estadio BMO Field mañana, comenzará a las 19:30 horas.

En el estadio BMO Field, Canadá y Ecuador medirán fuerzas mañana en un cotejo de carácter amistoso. El partido se jugará desde las 19:30 horas.

Así llegan Canadá y Ecuador

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Canadá en partidos

En la jornada previa, Canadá igualó 0-0 el juego ante Colombia.

Últimos resultados de Ecuador en partidos

En la fecha anterior, Ecuador logró empatar 1-1 ante México..

Horario Canadá y Ecuador, según país