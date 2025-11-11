Amistoso internacional: Rusia y Perú se encuentran en un amistoso

Últimas Noticias
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Rusia vs Perú. El duelo, a disputarse en el Estadio Krestovski mañana, comenzará a las 12:00 horas.

En el Estadio Krestovski, Rusia y Perú medirán fuerzas mañana en un cotejo de carácter amistoso. El partido se jugará desde las 12:00 horas.

Así llegan Rusia y Perú

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Chile.

Últimos resultados de Rusia en partidos

Rusia sacó un triunfo frente a Bolivia, con un marcador 3-0.

Últimos resultados de Perú en partidos

Perú llega a este encuentro con una derrota ante Chile por 1 a 2.

Horario Rusia y Perú, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

Rusia Perú amistoso internacional

