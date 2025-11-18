Colombia vs Australia en vivo: ¿a qué hora juegan en New York y dónde ver amistoso por fecha FIFA 2025?

Colombia vs Australia juegan en New York en amistoso internacional por la fecha FIFA.

La Selección de Colombia acumula ocho partidos sin perder, de los cuales ganó cuatro y empató cuatro, y espera alargar esa racha positiva cuando se enfrente el martes a la irregular Australia en un amistoso en Nueva York, que será el último partido de ambos equipos en 2025.



Los australianos, que también ya tienen su cupo asegurado al Mundial, tendrán en este juego a algunos de sus principales figuras con el portero Mathew Ryan, del Levante; el centrocampista Aiden O'Neill, del New York City, y el atacante Mohamed Toure, del Randers danés.



Colombia vs Australia: ¿Cómo llegan al amistoso por fecha FIFA 2025?



Colombia llega a esta instancia tras vencer por 2-1 a Nueva Zelanda, mientras que Australia perdió 1-0 ante Venezuela.

¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs Australia en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?



El partido entre Colombia vs Australia se disputará este martes 18 de noviembre en el Citi Field de Nueva York. El recinto tiene capacidad para 41 800 espectadores.

¿A qué hora juegan Colombia vs Australia en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?



En Perú , el partido Colombia vs Australia comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Colombia vs Australia comienza a las 8:00 p.m. En Ecuador, el partido Colombia vs Australia comienza a las 8:00 p.m.

En Canadá, el partido Colombia vs Australia comienza a las 8:00 p.m.

En Colombia, el partido Colombia vs Australia comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Colombia vs Australia comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido Colombia vs Australia comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido Colombia vs Australia comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido Colombia vs Australia comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido Colombia vs Australia comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido Colombia vs Australia comienza a las 10:00 p.m.

¿Dónde transmiten el Colombia vs Australia en vivo por TV?



El partido entre Colombia vs Australia se podrá ver EN VIVO por TV a través de GOL CARACOL TV. También se transmitirá EN DIRECTO por Zapping. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Colombia vs Australia: Alineaciones posibles



Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Juan Camilo Portilla, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez. Seleccionador: Néstor Lorenzo.



Australia: Mathew Ryan; Lewis Miller, Jason Geria, Milos Degenek, Cameron Burgess, Callum Elder; Aiden O'Neill, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Ali Hassan Toure, y Mohamed Toure. Seleccionador: Tony Popovic.