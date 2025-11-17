Amistoso internacional: Japón se enfrenta a Bolivia en un partido amistoso

Últimas Noticias
Japón se enfrenta a Bolivia en un partido amistoso
La previa del choque de Japón ante Bolivia, a disputarse en el Estadio Nacional el martes 18 de noviembre desde las 05:15 horas.

Japón y Bolivia disputarán el martes 18 de noviembre un duelo amistoso en el Estadio Nacional. El cotejo comenzará a las 05:15 horas.

Así llegan Japón y Bolivia

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Japón en partidos

Japón viene de vencer a Brasil con un marcador de 3-2.

Últimos resultados de Bolivia en partidos

Bolivia viene de perder contra Rep. de Corea por 0 a 2.

Jugaron por última vez en esta competencia el 26 de marzo, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2019, y el marcador favoreció a Japón con un marcador de 1-0.

Horario Japón y Bolivia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 07:15 horas
  • Colombia y Perú: 05:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 04:15 horas
  • Venezuela: 06:15 horas

