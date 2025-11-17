Amistoso internacional: Japón se enfrenta a Bolivia en un partido amistoso

La previa del choque de Japón ante Bolivia, a disputarse en el Estadio Nacional el martes 18 de noviembre desde las 05:15 horas.
Japón y Bolivia disputarán el martes 18 de noviembre un duelo amistoso en el Estadio Nacional. El cotejo comenzará a las 05:15 horas.
Así llegan Japón y Bolivia
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Japón en partidos
Japón viene de vencer a Brasil con un marcador de 3-2.
Últimos resultados de Bolivia en partidos
Bolivia viene de perder contra Rep. de Corea por 0 a 2.
Jugaron por última vez en esta competencia el 26 de marzo, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2019, y el marcador favoreció a Japón con un marcador de 1-0.
Horario Japón y Bolivia, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 07:15 horas
- Colombia y Perú: 05:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 04:15 horas
- Venezuela: 06:15 horas
