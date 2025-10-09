Últimas Noticias
Amistoso internacional: Estados Unidos y Ecuador se enfrentan por un duelo amistoso

Estados Unidos y Ecuador se enfrentan por un duelo amistoso
Estados Unidos y Ecuador se enfrentan por un duelo amistoso
Todos los detalles de la previa del partido entre Estados Unidos y Ecuador, que se jugará mañana desde las 19:30 horas en el Q2 Stadium.

USA jugará mañana un partido amistoso ante Ecuador. Los equipos se enfrentan desde las 19:30 horas en el Q2 Stadium.

Últimos resultados de Estados Unidos en partidos

Estados Unidos venció por 2-0 a Japón.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 21 de marzo, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2019, y Estados Unidos se llevó la victoria por 1 a 0.

Horario Estados Unidos y Ecuador, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

Estados Unidos Ecuador amistoso internacional

