Amistoso internacional: Estados Unidos y Ecuador se enfrentan por un duelo amistoso

Todos los detalles de la previa del partido entre Estados Unidos y Ecuador, que se jugará mañana desde las 19:30 horas en el Q2 Stadium.
Últimos resultados de Estados Unidos en partidos
Estados Unidos venció por 2-0 a Japón.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 21 de marzo, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2019, y Estados Unidos se llevó la victoria por 1 a 0.
Horario Estados Unidos y Ecuador, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas