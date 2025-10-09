Amistoso internacional: Estados Unidos y Ecuador se enfrentan por un duelo amistoso

Todos los detalles de la previa del partido entre Estados Unidos y Ecuador, que se jugará mañana desde las 19:30 horas en el Q2 Stadium.

USA jugará mañana un partido amistoso ante Ecuador. Los equipos se enfrentan desde las 19:30 horas en el Q2 Stadium.

Últimos resultados de Estados Unidos en partidos

Estados Unidos venció por 2-0 a Japón.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 21 de marzo, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2019, y Estados Unidos se llevó la victoria por 1 a 0.

