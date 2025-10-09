Amistoso internacional: Se enfrentan Bolivia y Jordania en duelo amistoso

En la previa de Bolivia vs Jordania, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 11:00 horas en el estadio Recep Tayyip Erdogan.
Jordania será mañana el rival de Bolivia en un encuentro de carácter amistoso. Recep Tayyip Erdogan será el escenario del choque que se jugará a partir de las 11:00 horas.
Horario Bolivia y Jordania, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela: 12:00 horas