Amistoso internacional: Se enfrentan Argentina y Venezuela en duelo amistoso

En la previa de Argentina vs Venezuela, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 19:00 horas en el Hard Rock Stadium.

Venezuela será mañana el rival de Argentina en un encuentro de carácter amistoso. Hard Rock Stadium será el escenario del choque que se jugará a partir de las 19:00 horas.

Últimos resultados de Venezuela en partidos

Venezuela llega a este encuentro tras perder 1 a 3 ante Estados Unidos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de marzo, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2019, y Venezuela se quedó con la victoria por 1 a 3.

Horario Argentina y Venezuela, según país