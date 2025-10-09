Últimas Noticias
Amistoso internacional: Perú juega un partido amistoso con Chile

Nota IA

por Nota IA

·

Toda la previa del duelo entre Chile y Perú. El partido se jugará en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida mañana a las 18:00 horas.

En partido de carácter amistoso, las escuadras de Chile y Perú se verán las caras mañana, a las 18:00 horas, en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida.

Últimos resultados de Chile en partidos

Chile venció 6-1 a Panamá en su encuentro anterior.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 12 de octubre, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales, y terminó con un marcador 0-3 a favor de Perú.

Horario Chile y Perú, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

Tags
Chile Perú amistoso internacional

