Amistoso internacional: México y Paraguay se miden en un partido amistoso

Palpitamos la previa del choque entre México y Paraguay. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

México y Paraguay protagonizarán mañana un partido de carácter amistoso. Los equipos medirán fuerzas en el estadio Alamodome, desde las 20:30 horas.

Así llegan México y Paraguay

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de México en partidos

México viene de un resultado igualado, 0-0, ante Uruguay.

Últimos resultados de Paraguay en partidos

Paraguay viene de caer derrotado 1 a 2 ante Estados Unidos.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 31 de agosto, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2022, y fue Paraguay quien ganó 0 a 1.

Horario México y Paraguay, según país