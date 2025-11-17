Amistoso internacional: México y Paraguay se miden en un partido amistoso

México y Paraguay protagonizarán mañana un partido de carácter amistoso. Los equipos medirán fuerzas en el estadio Alamodome, desde las 20:30 horas.
Así llegan México y Paraguay
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de México en partidos
México viene de un resultado igualado, 0-0, ante Uruguay.
Últimos resultados de Paraguay en partidos
Paraguay viene de caer derrotado 1 a 2 ante Estados Unidos.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 31 de agosto, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2022, y fue Paraguay quien ganó 0 a 1.
Horario México y Paraguay, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:30 horas
- Colombia y Perú: 20:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas
- Venezuela: 21:30 horas