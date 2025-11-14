Amistoso internacional: Brasil y Senegal se enfrentan por un duelo amistoso

Todos los detalles de la previa del partido entre Brasil y Senegal, que se jugará mañana desde las 11:00 horas en el Emirates Stadium.

Brasil jugará mañana un partido amistoso ante Senegal. Los equipos se enfrentan desde las 11:00 horas en el Emirates Stadium.

Últimos resultados de Brasil en partidos

Brasil viene de caer por 2 a 3 frente a Japón.

De los últimos 2 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 1 juego y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 20 de junio, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2023, y Senegal se llevó la victoria por 2 a 4.

Horario Brasil y Senegal, según país