Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Amistoso internacional: Brasil y Senegal se enfrentan por un duelo amistoso

Brasil y Senegal se enfrentan por un duelo amistoso
Brasil y Senegal se enfrentan por un duelo amistoso
Nota IA

por Nota IA

·

Todos los detalles de la previa del partido entre Brasil y Senegal, que se jugará mañana desde las 11:00 horas en el Emirates Stadium.

Brasil jugará mañana un partido amistoso ante Senegal. Los equipos se enfrentan desde las 11:00 horas en el Emirates Stadium.

Últimos resultados de Brasil en partidos

Brasil viene de caer por 2 a 3 frente a Japón.

De los últimos 2 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 1 juego y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 20 de junio, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2023, y Senegal se llevó la victoria por 2 a 4.

Horario Brasil y Senegal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela: 12:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Brasil Senegal amistoso internacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA