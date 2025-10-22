Amistoso internacional: Portugal juega amistoso ante Estados Unidos

Últimas Noticias
Nota IA

por Nota IA

·

Estados Unidos y Portugal se miden en el Talen Energy Stadium el jueves 23 de octubre a las 18:00 horas.

Estados Unidos y Portugal disputarán este jueves 23 de octubre un choque de carácter amistoso. Este partido se llevará a cabo en el Talen Energy Stadium, desde las 18:00 horas.

Horario Estados Unidos y Portugal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

Estados Unidos Portugal amistoso internacional

