Amistoso internacional: Portugal juega amistoso ante Estados Unidos

Estados Unidos y Portugal se miden en el Talen Energy Stadium el jueves 23 de octubre a las 18:00 horas.
Estados Unidos y Portugal disputarán este jueves 23 de octubre un choque de carácter amistoso. Este partido se llevará a cabo en el Talen Energy Stadium, desde las 18:00 horas.
Horario Estados Unidos y Portugal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas
Te recomendamos
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso