Amistoso internacional: Argentina y Puerto Rico se miden en un partido amistoso

Palpitamos la previa del choque entre Argentina y Puerto Rico. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Argentina y Puerto Rico protagonizarán mañana un partido de carácter amistoso. Los equipos medirán fuerzas en el Chase Stadium, desde las 19:00 horas.

Últimos resultados de Argentina en partidos

Argentina logró un triunfo por 1-0 ante Venezuela.

Horario Argentina y Puerto Rico, según país