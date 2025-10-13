Amistoso internacional: Argentina y Puerto Rico se miden en un partido amistoso

Palpitamos la previa del choque entre Argentina y Puerto Rico. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.
Argentina y Puerto Rico protagonizarán mañana un partido de carácter amistoso. Los equipos medirán fuerzas en el Chase Stadium, desde las 19:00 horas.
Últimos resultados de Argentina en partidos
Argentina logró un triunfo por 1-0 ante Venezuela.
Horario Argentina y Puerto Rico, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas