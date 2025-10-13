Amistoso internacional: México y Ecuador miden fuerzas en un amistoso

México y Ecuador se enfrentan en el estadio Akron. El duelo se jugará mañana desde las 21:30 horas.

Ecuador tendrá en el estadio Akron un encuentro amistoso frente a México. Los equipos se enfrentarán mañana a partir de las 21:30 horas.

Así llegan México y Ecuador

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de México en partidos

En la fecha anterior, México se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Rep. de Corea.

Últimos resultados de Ecuador en partidos

El anterior partido disputado entre Ecuador finalizó en empate por 1-1 ante Estados Unidos..

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 5 de junio, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2022, y finalizó en un empate 0-0.

Horario México y Ecuador, según país