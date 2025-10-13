Amistoso internacional: Estados Unidos y Australia juegan un duelo amistoso

Te contamos la previa del duelo Estados Unidos vs Australia, que se enfrentarán en el estadio Dick's Sporting Goods Park mañana a las 20:00 horas.

Estados Unidos y Australia se verán las caras mañana en un choque amistoso. El encuentro se jugará a las 20:00 horas en el estadio Dick's Sporting Goods Park.

Últimos resultados de Estados Unidos en partidos

Estados Unidos consiguió sólo un punto en su último partido frente a Ecuador, tras igualar 1-1.

