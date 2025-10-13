Amistoso internacional: Colombia y Canadá se miden en un partido amistoso

Palpitamos la previa del choque entre Colombia y Canadá. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Colombia y Canadá protagonizarán mañana un partido de carácter amistoso. Los equipos medirán fuerzas en el Sports Illustrated Stadium, desde las 19:00 horas.

Últimos resultados de Colombia en partidos

Colombia logró un triunfo por 4-0 ante México.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 2 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 14 de octubre, en Partidos del torneo Amistoso Internacional, y fue Colombia quien ganó 0 a 1.

Horario Colombia y Canadá, según país