Amistoso internacional: Rep. Dominicana juega un partido amistoso con Uruguay

Toda la previa del duelo entre Uruguay y Rep. Dominicana. El partido se jugará en el Estadio Nacional Bukit Jalil el viernes 10 de octubre a las 07:45 horas.
En partido de carácter amistoso, las escuadras de Uruguay y Rep. Dominicana se verán las caras el próximo viernes 10 de octubre, a las 07:45 horas, en el Estadio Nacional Bukit Jalil.
Horario Uruguay y Rep. Dominicana, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 09:45 horas
- Colombia y Perú: 07:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:45 horas
- Venezuela: 08:45 horas