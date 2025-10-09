Últimas Noticias
Amistoso internacional: Rep. Dominicana juega un partido amistoso con Uruguay

Toda la previa del duelo entre Uruguay y Rep. Dominicana. El partido se jugará en el Estadio Nacional Bukit Jalil el viernes 10 de octubre a las 07:45 horas.

En partido de carácter amistoso, las escuadras de Uruguay y Rep. Dominicana se verán las caras el próximo viernes 10 de octubre, a las 07:45 horas, en el Estadio Nacional Bukit Jalil.

Horario Uruguay y Rep. Dominicana, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 09:45 horas
  • Colombia y Perú: 07:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:45 horas
  • Venezuela: 08:45 horas

Tags
Uruguay Rep. Dominicana amistoso internacional

