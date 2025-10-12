Amistoso internacional: Se enfrentan Uruguay y Uzbekistán en duelo amistoso

En la previa de Uruguay vs Uzbekistán, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 13 de octubre desde las 07:45 horas en el Hang Jebat Stadium.

Uzbekistán será este lunes 13 de octubre el rival de Uruguay en un encuentro de carácter amistoso. Hang Jebat Stadium será el escenario del choque que se jugará a partir de las 07:45 horas.

Últimos resultados de Uruguay en partidos

Uruguay ganó su último duelo ante Rep. Dominicana por 1 a 0.

El equipo local domina el historial en este campeonato: suma todas victorias de los últimos 2 partidos que han disputado. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de marzo, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2019, y Uruguay se quedó con la victoria por 3 a 0.

