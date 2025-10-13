Amistoso internacional: Rusia se enfrenta a Bolivia en un partido amistoso

La previa del choque de Rusia ante Bolivia, a disputarse en el VTB Arena mañana desde las 12:00 horas.

Rusia y Bolivia disputarán mañana un duelo amistoso en el VTB Arena. El cotejo comenzará a las 12:00 horas.

Últimos resultados de Bolivia en partidos

Bolivia viene de derrotar a Jordania con un marcador 1 a 0.

Horario Rusia y Bolivia, según país