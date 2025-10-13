Amistoso internacional: Rep. de Corea se enfrenta a Paraguay en un partido amistoso

La previa del choque de Rep. de Corea ante Paraguay, a disputarse en el Estadio de la Copa Mundial de Seúl el martes 14 de octubre desde las 06:00 horas.
Rep. de Corea y Paraguay disputarán el martes 14 de octubre un duelo amistoso en el Estadio de la Copa Mundial de Seúl. El cotejo comenzará a las 06:00 horas.
Así llegan Rep. de Corea y Paraguay
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Rep. de Corea en partidos
Rep. de Corea sufrió un duro golpe al caer 0 a 5 en la ultima jornada ante Brasil.
Últimos resultados de Paraguay en partidos
Paraguay obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Japón..
En los 2 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 1 y empataron otra 1 vez. Jugaron por última vez en esta competencia el 10 de junio, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2022, y el partido finalizó con un empate a 2.
Horario Rep. de Corea y Paraguay, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 08:00 horas
- Colombia y Perú: 06:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:00 horas
- Venezuela: 07:00 horas