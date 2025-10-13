Amistoso internacional: Rep. de Corea se enfrenta a Paraguay en un partido amistoso

La previa del choque de Rep. de Corea ante Paraguay, a disputarse en el Estadio de la Copa Mundial de Seúl el martes 14 de octubre desde las 06:00 horas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rep. de Corea y Paraguay disputarán el martes 14 de octubre un duelo amistoso en el Estadio de la Copa Mundial de Seúl. El cotejo comenzará a las 06:00 horas.

Así llegan Rep. de Corea y Paraguay

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Rep. de Corea en partidos

Rep. de Corea sufrió un duro golpe al caer 0 a 5 en la ultima jornada ante Brasil.

Últimos resultados de Paraguay en partidos

Paraguay obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Japón..

En los 2 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 1 y empataron otra 1 vez. Jugaron por última vez en esta competencia el 10 de junio, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2022, y el partido finalizó con un empate a 2.

Horario Rep. de Corea y Paraguay, según país