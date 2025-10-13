Amistoso internacional: Japón y Brasil se enfrentan por un duelo amistoso

Todos los detalles de la previa del partido entre Japón y Brasil, que se jugará el martes 14 de octubre desde las 05:30 horas en el Estadio Ajinomoto.

Japón jugará este martes 14 de octubre un partido amistoso ante Brasil. Los equipos se enfrentan desde las 05:30 horas en el Estadio Ajinomoto.

Así llegan Japón y Brasil

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Japón en partidos

Japón igualó 0-0 frente a México.

Últimos resultados de Brasil en partidos

Brasil viene de un triunfo 5 a 0 frente a Rep. de Corea.

La visita lleva 4 duelos sin conocer la derrota frente al local en los últimos encuentros que disputaron en el torneo. El último mano a mano en este certamen fue el 6 de junio, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2022, y Brasil se llevó la victoria por 0 a 1.

Horario Japón y Brasil, según país