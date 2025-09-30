Champions League: Por la fecha 2 se enfrentarán Arsenal y Olympiacos

Todos los detalles de la previa del partido entre Arsenal y Olympiacos, que se jugará el miércoles 1 de octubre desde las 14:00 horas en el Emirates Stadium. Dirige François Letexier.

Olympiacos y Arsenal se enfrentarán en el Emirates Stadium el próximo miércoles 1 de octubre desde las 14:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 2 de la Champions.

Así llegan Arsenal y Olympiacos

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Champions

Arsenal venció por 2-0 a Athletic Bilbao.

Últimos resultados de Olympiacos en partidos de la Champions

Olympiacos igualó 0-0 ante Pafos en la jornada anterior..

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 9 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2015 - 2016, y Arsenal se llevó la victoria por 0 a 3.

François Letexier fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Champions

Fecha 3: vs Atlético de Madrid: 21 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Slavia Praga: 4 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Bayern Múnich: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Club Brugge: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Inter: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Olympiacos en los próximos partidos de la Champions

Fecha 3: vs Barcelona: 21 de octubre - 13:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs PSV: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Real Madrid: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Kairat Almaty: 9 de diciembre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Bayer Leverkusen: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Arsenal y Olympiacos, según país