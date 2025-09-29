Champions League: Kairat Almaty recibirá a Real Madrid por la fecha 2

Te contamos la previa del duelo Kairat Almaty vs Real Madrid, que se enfrentarán en el Almaty Central Stadium mañana a las 11:45 horas. Marco Guida será el árbitro del partido.

Kairat Almaty y Real Madrid se medirán mañana a las 11:45 horas. El encuentro corresponde a la fecha 2 de la Champions y se disputará en el Almaty Central Stadium.

Así llegan Kairat Almaty y Real Madrid

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Kairat Almaty en partidos de la Champions

Kairat Almaty no quiere lamentar otra caída: 1 a 4 finalizó su partido frente a Sporting Lisboa.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Champions

Real Madrid llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Olympique de Marsella.

El árbitro designado para el encuentro es Marco Guida.

Horario Kairat Almaty y Real Madrid, según país