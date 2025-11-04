Champions League: Atalanta visita a Olympique de Marsella por la fecha 4

Últimas Noticias
Atalanta visita a Olympique de Marsella por la fecha 4
por Nota IA

La previa del choque de Olympique de Marsella ante Atalanta, a disputarse en el estadio el Velodromo mañana desde las 15:00 horas. El árbitro será José Sánchez Martínez.

A partir de las 15:00 horas, Olympique de Marsella y Atalanta protagonizarán mañana su choque por la fecha 4 de la Champions, en el estadio el Velodromo.

Así llegan Olympique de Marsella y Atalanta

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Champions

Olympique de Marsella sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Sporting Lisboa. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Champions

Atalanta obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Slavia Praga. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha perdido 1, con 2 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

José Sánchez Martínez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Olympique de Marsella y Atalanta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Olympique de Marsella Atalanta Champions League

