Champions League: Ajax se enfrentará ante Galatasaray por la fecha 4

Galatasaray se mide ante Ajax en el estadio Johan Cruyff Arena mañana a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Benoît Bastien.

Mañana desde las 15:00 horas, Ajax recibirá a Galatasaray en el estadio Johan Cruyff Arena, por la fecha 4 de la Champions.

Así llegan Ajax y Galatasaray

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Ajax en partidos de la Champions

Ajax recibió un duro golpe y cayó 1 a 5 ante su rival Chelsea. Ha perdido los últimos 2 partidos de la temporada y buscará la forma de remontar esta racha al haber recibido 11 goles y ha marcado 1.

Últimos resultados de Galatasaray en partidos de la Champions

Galatasaray llega triunfante luego de ver caer a FK Bodo/Glimt con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y perdió 1. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

Benoît Bastien es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Ajax y Galatasaray, según país