Champions League: Bayer Leverkusen se enfrentará a Benfica por la fecha 4

Benfica y Bayer Leverkusen se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Champions, a partir de las 15:00 horas en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica.

Así llegan Benfica y Bayer Leverkusen

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Benfica en partidos de la Champions

Benfica no pudo ante Newcastle United en el St. James Park. El local no logra salir de su pésima racha: ha perdido los últimos 2 encuentros durante el campeonato. Tuvo 7 goles en contra y registró solo 2 a favor.

Últimos resultados de Bayer Leverkusen en partidos de la Champions

Bayer Leverkusen llega a este partido con una derrota por 2 a 7 ante PSG.

De los 2 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 1 triunfo y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 9 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2014 - 2015, y fue un empate por 0 a 0.

El encuentro será supervisado por Simone Sozza, el juez encargado.

Fechas y rivales de Benfica en los próximos partidos de la Champions

Fecha 5: vs Ajax: 25 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Napoli: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Juventus: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Real Madrid: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Bayer Leverkusen en los próximos partidos de la Champions

Fecha 5: vs Manchester City: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Newcastle United: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Olympiacos: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Villarreal: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Benfica y Bayer Leverkusen, según país