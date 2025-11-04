Champions League: Club Brugge se enfrenta ante la visita Barcelona por la fecha 4

Club Brugge y Barcelona se enfrentan en el estadio Jan Breydel, con el arbitraje de Anthony Taylor. El duelo se jugará mañana desde las 15:00 horas.

Así llegan Club Brugge y Barcelona

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Club Brugge en partidos de la Champions

Club Brugge busca levantarse de su derrota ante Bayern Múnich en el Allianz Arena. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 1, con 5 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Champions

En la jornada anterior, Barcelona derrotó 6-1 a Olympiacos. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 4 en su arco.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Anthony Taylor.

Horario Club Brugge y Barcelona, según país