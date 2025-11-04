Champions League: Inter recibirá a Kairat Almaty por la fecha 4

Últimas Noticias
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Inter vs Kairat Almaty, que se enfrentarán en el estadio San Siro mañana a las 15:00 horas. Luís Branco Godinho será el árbitro del partido.

Inter y Kairat Almaty se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Champions y se disputará en el estadio San Siro.

Así llegan Inter y Kairat Almaty

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Champions

Inter derrotó por 4 a 0 a U. Saint-Gilloise en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. Llega entonado a esta fecha luego de 2 triunfos y tratará de mantener su racha. En esos cotejos, lleva convertidos 9 goles y mantuvo su valla invicta.

Últimos resultados de Kairat Almaty en partidos de la Champions

Kairat Almaty sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Pafos..

El árbitro designado para el encuentro es Luís Branco Godinho.

Horario Inter y Kairat Almaty, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Inter Kairat Almaty Champions League

