Champions League: Chelsea y Benfica se miden por la fecha 2

Palpitamos la previa del choque entre Chelsea y Benfica. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Daniel Siebert.

Chelsea ejercerá mañana la localía ante Benfica, desde las 14:00 horas y en el marco de la fecha 2 de la Champions.

Así llegan Chelsea y Benfica

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Champions

Chelsea quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Bayern Múnich por un resultado de 1 a 3.

Últimos resultados de Benfica en partidos de la Champions

Benfica viene de caer derrotado 2 a 3 ante Qarabag.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 2 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA Champions League 2011 - 2012, y fue Chelsea quien ganó 2 a 1.

Daniel Siebert es el elegido para dirigir el partido.

Horario Chelsea y Benfica, según país