Champions League: Por la fecha 2, Inter recibirá a Slavia Praga

Toda la previa del duelo entre Inter y Slavia Praga. El partido se jugará en el estadio San Siro mañana a las 14:00 horas. Será arbitrado por Chris Kavanagh.

Desde las 14:00 horas, Inter y Slavia Praga se enfrentan mañana por la fecha 2 de la Champions en el estadio San Siro.

Así llegan Inter y Slavia Praga

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 2 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Champions

Inter venció 2-0 a Ajax en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Slavia Praga en partidos de la Champions

En la jornada anterior, Slavia Praga igualó 2-2 el juego frente a FK Bodo/Glimt..

Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 1 en los últimos 2 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 27 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League - 2019 - 2020, y terminó con un marcador 1-3 a favor de Inter.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Chris Kavanagh.

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Champions

Fecha 3: vs U. Saint-Gilloise: 21 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Kairat Almaty: 5 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Atlético de Madrid: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Liverpool: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Arsenal: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Slavia Praga en los próximos partidos de la Champions

Fecha 3: vs Atalanta: 22 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Arsenal: 4 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Athletic Bilbao: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Tottenham: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Barcelona: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Inter y Slavia Praga, según país