Champions League: Bayern Múnich se enfrentará a Pafos por la fecha 2

Pafos y Bayern Múnich se miden en el Alphamega Stadium mañana a las 14:00 horas y Manfredas Lukjancukas es el elegido para dirigir el partido.

Así llegan Pafos y Bayern Múnich

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Pafos en partidos de la Champions

Pafos terminó con un empate en 0 frente a Olympiacos en la pasada jornada.

Últimos resultados de Bayern Múnich en partidos de la Champions

Bayern Múnich venció 3-1 a Chelsea en la fecha anterior.

El encuentro será supervisado por Manfredas Lukjancukas, el juez encargado.

Horario Pafos y Bayern Múnich, según país