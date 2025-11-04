Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Champions League: Se enfrentan Newcastle United y Athletic Bilbao por la fecha 4

Se enfrentan Newcastle United y Athletic Bilbao por la fecha 4
Se enfrentan Newcastle United y Athletic Bilbao por la fecha 4
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Newcastle United vs Athletic Bilbao, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:00 horas en el estadio St. James Park. El árbitro designado será Ivan Kruzliak.

Por la fecha 4 de la Champions, Newcastle United y Athletic Bilbao se enfrentan mañana desde las 15:00 horas en el estadio St. James Park.

Así llegan Newcastle United y Athletic Bilbao

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Champions

Newcastle United ganó su último duelo ante Benfica por 3 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 2 goles en contra y 8 a favor.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Champions

Athletic Bilbao viene de vencer a Qarabag en casa por 3 a 1.

El encargado de impartir justicia en el partido será Ivan Kruzliak.

Horario Newcastle United y Athletic Bilbao, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso
Tags
Newcastle United Athletic Bilbao Champions League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA