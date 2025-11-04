Champions League: Se enfrentan Newcastle United y Athletic Bilbao por la fecha 4

Por la fecha 4 de la Champions, Newcastle United y Athletic Bilbao se enfrentan mañana desde las 15:00 horas en el estadio St. James Park.
Así llegan Newcastle United y Athletic Bilbao
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Champions
Newcastle United ganó su último duelo ante Benfica por 3 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 2 goles en contra y 8 a favor.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Champions
Athletic Bilbao viene de vencer a Qarabag en casa por 3 a 1.
El encargado de impartir justicia en el partido será Ivan Kruzliak.
Horario Newcastle United y Athletic Bilbao, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas