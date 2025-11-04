Últimas Noticias
Champions League: Por la fecha 4 se enfrentarán Manchester City y Borussia Dortmund

Todos los detalles de la previa del partido entre Manchester City y Borussia Dortmund, que se jugará mañana desde las 15:00 horas en el Etihad Stadium. Dirige Szymon Marciniak.

Manchester City aguarda mañana la visita de Borussia Dortmund, para jugar el partido por la fecha 4 de la Champions, a partir de las 15:00 horas.

Así llegan Manchester City y Borussia Dortmund

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Champions

Manchester City venció por 2-0 a Villarreal. Después de empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 2 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Borussia Dortmund en partidos de la Champions

Borussia Dortmund viene de un triunfo 4 a 2 frente a FC Copenhague. En los 2 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo y 1 empate. Sumó un total de 12 goles y le metieron 7 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 25 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Champions League 2022-2023, y sellaron un empate en 0.

Szymon Marciniak fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Champions
  • Fecha 5: vs Bayer Leverkusen: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Real Madrid: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs FK Bodo/Glimt: 20 de enero - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Galatasaray: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Borussia Dortmund en los próximos partidos de la Champions
  • Fecha 5: vs Villarreal: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs FK Bodo/Glimt: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Tottenham: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Inter: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Horario Manchester City y Borussia Dortmund, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Manchester City Borussia Dortmund Champions League

