Champions League: Pafos y Villarreal se encuentran en la fecha 4

Todo lo que tienes que saber en la previa de Pafos vs Villarreal. El duelo, a disputarse en el Alphamega Stadium mañana, comenzará a las 12:45 horas y será dirigido por Sven Jablonski.

Así llegan Pafos y Villarreal

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Almaty Central Stadium.

Últimos resultados de Pafos en partidos de la Champions

En la jornada previa, Pafos igualó 0-0 el juego ante Kairat Almaty. Con resultados irregulares en las 2 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 1 partido perdido, en los que le han convertido 5 goles y marcó 1 tanto en el rival.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Champions

Villarreal llega a este encuentro con una derrota ante Manchester City por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 2 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 2 goles y recibieron 5.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Sven Jablonski.

Horario Pafos y Villarreal, según país