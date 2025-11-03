Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Champions League: Se enfrentan PSG y Bayern Múnich por la fecha 4

Se enfrentan PSG y Bayern Múnich por la fecha 4
Se enfrentan PSG y Bayern Múnich por la fecha 4
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de PSG vs Bayern Múnich, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:00 horas en el estadio el Parque de los Príncipes.

Por la fecha 4 de la Champions, PSG y Bayern Múnich se enfrentan mañana desde las 15:00 horas en el estadio el Parque de los Príncipes.

Así llegan PSG y Bayern Múnich

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Champions

PSG ganó su último duelo ante Bayer Leverkusen por 7 a 2. El equipo local llega en gran forma por llevar 2 partidos previos sin caer, en los que sumó 13 goles a favor y ha sufrido 3 en contra.

Últimos resultados de Bayern Múnich en partidos de la Champions

Bayern Múnich viene de vencer a Club Brugge en casa por 4 a 0. Con 2 triunfos en las últimas fechas, la visita tiene el ánimo a tope en la temporada actual. Además, registró 12 goles a favor y le han convertido en 2 ocasiones.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de noviembre, en Fase de liga del torneo UEFA Champions League - 2024-2025, y Bayern Múnich se quedó con la victoria por 1 a 0.

Horario PSG y Bayern Múnich, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso
Tags
PSG Bayern Múnich Champions League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA