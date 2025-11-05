Europa League: FC Basel se enfrentará ante FC Steaua Bucarest por la fecha 4

FC Steaua Bucarest se mide ante FC Basel en el estadio St. Jakob Park mañana a las 12:45 horas. El partido será supervisado por Juxhin Xhaja.

Mañana desde las 12:45 horas, FC Basel recibirá a FC Steaua Bucarest en el estadio St. Jakob Park, por la fecha 4 de la Europa League.

Así llegan FC Basel y FC Steaua Bucarest

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de FC Basel en partidos de la Europa League

FC Basel recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Olympique Lyon. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 1 perdido. Ha recibido 4 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de FC Steaua Bucarest en partidos de la Europa League

FC Steaua Bucarest cayó derrotado 1 a 2 ante Bologna. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez y ganó 1. Ha marcado 2 goles y recibió 4.

Juxhin Xhaja es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario FC Basel y FC Steaua Bucarest, según país