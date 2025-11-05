Últimas Noticias
Europa League: Nice recibirá a Friburgo por la fecha 4

Te contamos la previa del duelo Nice vs Friburgo, que se enfrentarán en el estadio Le Grand Stade mañana a las 12:45 horas. Anastasios Sidiropoulos será el árbitro del partido.

Nice y Friburgo se medirán mañana a las 12:45 horas. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Europa League y se disputará en el estadio Le Grand Stade.

Así llegan Nice y Friburgo

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Europa League

Nice no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Celta. Será su oportunidad para recuperarse de la racha negativa que arrastra de los últimos 2 encuentros disputados en el campeonato, en los que le convirtieron 6 goles y ha marcado 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Friburgo en partidos de la Europa League

Friburgo llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a FC Utrecht. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 1 empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 2.

El árbitro designado para el encuentro es Anastasios Sidiropoulos.

Horario Nice y Friburgo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas

