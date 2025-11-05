Europa League: Celtic se enfrentará a Midtjylland por la fecha 4

Midtjylland y Celtic se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Europa League, a partir de las 12:45 horas en el estadio Herning Stadion.
Así llegan Midtjylland y Celtic
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Midtjylland en partidos de la Europa League
Midtjylland viene de ganar en su encuentro anterior a Maccabi Tel-Aviv con un marcador de 3-0. El equipo local no conoce la derrota en los últimos 2 encuentros de la temporada actual. En esos cotejos, cosechó 8 goles a favor y 2 en su propia valla.
Últimos resultados de Celtic en partidos de la Europa League
Celtic venció 2-1 a Sturm Graz en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 3 goles en el arco rival y 4 en su portería.
El encuentro será supervisado por Nenad Minakovic, el juez encargado.
Horario Midtjylland y Celtic, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
- Colombia y Perú: 12:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas