Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Europa League: Celtic se enfrentará a Midtjylland por la fecha 4

Celtic se enfrentará a Midtjylland por la fecha 4
Celtic se enfrentará a Midtjylland por la fecha 4
Nota IA

por Nota IA

·

Midtjylland y Celtic se miden en el estadio Herning Stadion mañana a las 12:45 horas y Nenad Minakovic es el elegido para dirigir el partido.

Midtjylland y Celtic se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Europa League, a partir de las 12:45 horas en el estadio Herning Stadion.

Así llegan Midtjylland y Celtic

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Midtjylland en partidos de la Europa League

Midtjylland viene de ganar en su encuentro anterior a Maccabi Tel-Aviv con un marcador de 3-0. El equipo local no conoce la derrota en los últimos 2 encuentros de la temporada actual. En esos cotejos, cosechó 8 goles a favor y 2 en su propia valla.

Últimos resultados de Celtic en partidos de la Europa League

Celtic venció 2-1 a Sturm Graz en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 3 goles en el arco rival y 4 en su portería.

El encuentro será supervisado por Nenad Minakovic, el juez encargado.

Horario Midtjylland y Celtic, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso
Tags
Midtjylland Celtic Europa League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA