Europa League: Por la fecha 4, Estrella Roja recibirá a Lille

Toda la previa del duelo entre Estrella Roja y Lille. El partido se jugará en el estadio Marakana mañana a las 12:45 horas. Será arbitrado por John Brooks.

Desde las 12:45 horas, Estrella Roja y Lille se enfrentan mañana por la fecha 4 de la Europa League en el estadio Marakana.

Así llegan Estrella Roja y Lille

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Estrella Roja en partidos de la Europa League

Estrella Roja buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a SC Braga. Suma 1 partido sin ganar y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Europa League

A Lille no le alcanzó el marcador y perdió 3 a 4 ante PAOK.

El juez seleccionado para supervisar el partido es John Brooks.

Horario Estrella Roja y Lille, según país